العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ عام 2024 بالحداد

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، أن الأول من يناير المقبل سيكون يوم حداد.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر حسابه بمنصة تليجرام، إن الهجوم الصاروخي الروسي الأخير، الذي وقع في 29 ديسمبر 2023، كان الأكبر من حيث الضحايا المدنيين بين سكان كييف، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وتم انتشال 16 جثة من تحت أنقاض منشأة مستودع في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف، ويواصل رجال الإنقاذ العمل في مكان الحادث.

وشنت روسيا، في 29 ديسمبر 2023، هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا، باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار وصواريخ مختلفة واستخدم الجيش الروسي نحو 160 سلاحاً جوياً، استهدفت عدداً من المناطق.

واعترضت القوات الأوكرانية 27 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد و88 صاروخ كروز.