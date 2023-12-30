عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ عام 2024 بالحداد

كييف
كييف

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، أن الأول من يناير المقبل سيكون يوم حداد.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر حسابه بمنصة تليجرام، إن الهجوم الصاروخي الروسي الأخير، الذي وقع في 29 ديسمبر 2023، كان الأكبر من حيث الضحايا المدنيين بين سكان كييف، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وتم انتشال 16 جثة من تحت أنقاض منشأة مستودع في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف، ويواصل رجال الإنقاذ العمل في مكان الحادث. 

وشنت روسيا، في 29 ديسمبر 2023، هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا، باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار وصواريخ مختلفة واستخدم الجيش الروسي نحو 160 سلاحاً جوياً، استهدفت عدداً من المناطق.

واعترضت القوات الأوكرانية 27 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد و88 صاروخ كروز.

العاصمة الأوكرانية كييف الحداد الأول من يناير عمدة كييف فيتالي كليتشكو الهجوم الصاروخي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أرقام مفزعة تكشفها صحة غزة عن العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ عام 2024 بالحداد

فيتوريا يكشف سر اختيار مدافعين أطوالهم 190 سم بقائمة منتخب مصر

روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ