وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى يبحثون مهمة عسكرية لمساندة لبنان.. واستمرار الخلافات بشأن التعامل مع إسرائيل

بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، إمكانية إطلاق مهمة أوروبية لمساندة القوات المسلحة اللبنانية، بالتزامن مع مناقشات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز وحماية البنية التحتية البحرية، في ختام اجتماع غير رسمي استضافته أيرلندا.

وقدمت أيرلندا وإسبانيا والنمسا مقترحاً لإنشاء مهمة مساعدة عسكرية تابعة لسياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي في لبنان، في أعقاب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).. وقالت الحكومة الإيرلندية، في بيان نشر اليوم /الثلاثاء/ على موقع الرئاسة الأيرلندية للمجلس الأوروبي، "إن المهمة المقترحة ستكون ذات طابع غير تنفيذي، وإن دبلن تعتزم المشاركة فيها".

وقالت وزيرة الدفاع والخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، في تصريحات اليوم على هامش الاجتماع، "إن بلادها تعتبر انتهاء مهمة اليونيفيل أمراً مؤسفاً للغاية"، مؤكدة ضرورة استمرار وجود دولي على الأرض لدعم الجيش اللبناني والاستقرار في البلاد.. وأضافت: أن شكل المهمة الأوروبية الجديدة لا يزال قيد البحث.

وفي ملف الأمن البحري، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس "إن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب احترامها"، مشيرة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية من دون تحقيق نتائج حتى الآن، ومشددة على رفض فرض رسوم على طرق الملاحة التي كانت مفتوحة سابقاً.

كما ناقش الوزراء حماية المنشآت الحيوية تحت سطح البحر، بما في ذلك الكابلات وخطوط الأنابيب.. وجاءت المناقشات في وقت تستمر فيه الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.

وقالت كالاس "إن اختلاف مواقف الدول الأعضاء حال دون إحراز تقدم في بعض الملفات"، لكنها أشارت إلى وجود توافق أوروبي على دعم حل الدولتين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ومن جهتها، قالت وزيرة الدفاع والخارجية الأيرلندية "إن أيرلندا ستواصل الدفع باتجاه تحرك أوروبي بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، بعدما أقرت دبلن تشريعاً لحظر السلع المنتجة في المستوطنات".

ومن المقرر أن ينتقل ملف الشرق الأوسط إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا غدا /الأربعاء/.