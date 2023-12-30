أخبار التعليم.. بعد انتشار متحور jn1 ..هل يصيب الأطفال؟ ... عاشور يفتتح مشروعات صحية وتعليمية بجامعة المنيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تحديات الامتحانات في ظل تطورات كورونا.. خبير يقدم نصائح للأهالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اكتشاف متحور كورونا الجديد "JN.1"، وانتشرت حالة من القلق والذعر علي أولياء الأمور، فتساءل الكثيرون عن تأثيره المحتمل ومدى خطورته، خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

بعد انتشار متحور jn1 |هل يصيب الأطفال؟.. أطباء يكشفون عن فئات ضحية الفيروسات بشكل سريع

حالة من القلق تسيطر على المواطنين خلال هذه الفترة بسبب انتشار المتحور الجديد jn1 بأكثر من 40 دولة حتى الأن ، بالإضافة إلى انتشار فيروس الانفلونزا بشكل كبير وأعراضه تتشابه مع اعراض المتحور الجديد فهذا الذى يسبب القلق .

افتتاح طب وجراحة الأطفال وبدء التشغيل التجريبي للمستشفى الثلاثي بجامعة المنيا

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية بجامعة المنيا، وذلك على هامش عقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم افتتاح ومتابعة عدد من المشروعات الهامة من بينها:



وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية وتعليمية بجامعة المنيا.. شاهد

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية بجامعة المنيا، يُرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

"طب سوهاج": مركز الأبحاث المركزي يسعى لتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات المتميزة

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الاول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور اعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره مني فتوح محمد شلبي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز.

رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وخطوات التسجيل|ادخل الآن

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم