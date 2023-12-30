بعد انتشار متحور jn1 |هل يصيب الأطفال؟.. أطباء يكشفون عن فئات ضحية الفيروسات بشكل سريع

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المتحور الجديد
المتحور الجديد

فيروس الانفلونزا المنتشر شديد و يجب التعامل معه بحذر

متحور  كورونا الجديد jn1 سريع الانتشار 

أعراض المتحور الجديد تتشبه الانفلونزا 

 

حالة من القلق تسيطر على المواطنين خلال هذه الفترة بسبب انتشار المتحور الجديد jn1 بأكثر من 40 دولة حتى الأن ، بالإضافة إلى انتشار فيروس الانفلونزا بشكل كبير وأعراضه تتشابه مع اعراض المتحور الجديد فهذا الذى يسبب القلق . 

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الامراض الصدرية بمستشفى قصر العينى ، أنه لا يوجد داعى للقلق من المتحور الجديد jn1  ، وبالنسبة لفيروس كورونا معظم المسحات التى سجلناها خلال الفترة الماضية سلبية لذلك لا يوجد داعى لهذا القلق  .

و أضاف الدكتور أحمد الحلفاوى خلال تصريح لـ صدى البلد ، أما بالنسبة لفيروس الانفلونزا  المنتشر فهو شديد و يجب التعامل معه بحذر و من الأفضل التعامل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة و الاسانسير وهكذا و الحفاظ على التباعد الاجتماعى .

و أشار “ الحلفاوى ” إلى أن  أعراض فيروس الانفلونزا المنتشر هى ارتفاع فى درجات الحرارة ،رشح و تكسير فى الجسم  ،و يشعر المريض بالراحة بعد ٥ ايام و لكن إذ لم يشعر المريض بالتحسن عليه أخذ ادوية مضادة للفيروسات و القليل الذى يلجآ إلى ذلك .

كما أكد على الفئات التى يجب أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية بشكل جيد هم أصحاب الامراض المزمنة مثل السكر والضغط و القلب و مرضى السمنة المفرطة لأنهم هم الذين يصابون بالفيروسات التنفسية فى العموم ومنهم الانفلونزا الموسمية المنتشرة هذه الفترة .

وأوضح أن فكرة صنع المصل ضد الانفلونزا ، هى يتم حصد الفيروسات التى حدثت على مدار السنة و يتم منها صنع المصل و توفيره للمواطنين للسنه التالية ، على سبيل المثال يتم حصد جميع فيروسات عام ٢٠٢٣ ويتم صنع مصل ليكون موجود خلال عام ٢٠٢٤ فإذا كان الحاصل على المصل لديه نفس نوع الفيروسات المصنع منه المصل سيكون هناك وقاية عالية ولكن اذا كان مختلف  سيصيب بدور الانفلونزا .

وشدد الدكتور أحمد الحلفاوى ، على أن أصحاب اعمار الـ ٦٥ فيما فوق وأصحاب الامراض المزمنة  يجب أن يحصلوا على  تطعيم الالتهاب الرئوي أيضا  لأن الالتهاب الرئوي يسبب حالات وفيات بشكل كبير.

و تابع أن  هناك دور منتشر بشكل كبير بين الأطفال ولكن هذه فيروسات تنفسية أخرى غير الانفلونزا مثل الفيروس المخلوى الذى حدث منذ فتره مشيرا إلى أن هذه نوعية الفيروسات التى تنتشر بين الأطفال .

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وفى نفس السياق ، حالة من القلق تسيطر الآن على المواطنين بسبب انتشار متحور جديد لفيروس كورونا و هو jn1 بعدد كبير من الدول طبقا لمنظمة الصحة العالمية .

وقال الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، نحن نؤكد على نقطة هامة طبقا لما قالته منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا مستمر لفترة مثل أى أوبئة موسمية حدثت من قبل على مدار  التاريخ، وبعد التطعيمات التى حصل عليها المواطنين أصبحت كورونا مثل الانفلونزا العادية ولا داعى للقلق.

و أضاف " منسى " ، أن المتحور الجديد jn1 هو أحد متحورات كورونا العادية ولكن الفرق الوحيد أنه سريع الانتشار مقارنةً بالمتحورات التى حدثت خلال الفترة الماضية، ولكن خطورته أقل بكثير ولا يستدعى إلى دخول المريض إلى المستشفى كما كان يحدث من قبل، ويكتفى المريض بالراحة وشرب السوائل و الغذاء الجيد.

وأكد الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة  أنه بسبب التطعيمات هناك نسبة حماية ليست بنسبة 100%، ولكن حماية بشكل كبير من الإصابة بالمتحور ، مشيرا إلى ان متحور jn1 سيكون موجود لفترة ويختفى مرة أخرى فلا داعى للقلق.

وأوضح الدكتور شريف منسي،  رئيس الإدارة الطبية المركزية بمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة  أن أعراض المتحور الجديد هى تكسير فى الجسم، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح، إضافة إلى فقدان حاسة الشم و التذوق ولكن ليس مع كل الحالات، مؤكدا أن المستشفيات جاهزة لاستقبال أى حالات إذا لزم الأمر، ولكن هذا لم يحدث مع المتحور jn1 .

 

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