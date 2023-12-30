مركز التعليم المدمج يفتح أبوابه لقبول طلاب جدد.. تفاصيل

يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية ذات المواصفات الدولية.

أهمية برامج التعليم المدمج

1- تصنف شهادة التخرج إلى بكالوريوس أو ليسانس، تبعًا للكلية التي التحق بها الطالب .

2-- حصول طلبة الخريجين على ليسانس أو بكالوريوس مهني وليست أكاديمي.

3- يحصل الطالب على شهادة معتمدة من خلال المجلس الأعلى للجامعات .

4- يسمح للخريجين بتوثيق الشهادة في وزارة الخارجية للعمل بالخارج .

5- إمكانية كتابة المؤهل للطلاب الخريجين على بطاقته الشخصية.



قبول دفعة جديدة بمركزالتعليم المدمج جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

شروط القبول

حدد مركزالتعليم المدمج جامعة القاهرة عدة شروط لقبول الطلاب الجدد وهى :