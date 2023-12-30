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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تستضيف اجتماع عمومية الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد الخشت بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبرز أهميته في التحول نحو الاقتصاد الرقمي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي كتتويج لسلسلة من التعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والذي يمتد قبل إنشاء هذا الاتحاد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية للتحول الرقمي والتي أُطلقت في عام 2018 بأبوظبي بحضور أمين عام الجامعة العربية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس جامعة القاهرة وكوكبة من ممثلي المنظمات الدولية المختلفة، مشيدًا بالخطوات الرائدة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبنته دولة الإمارات، والذي أصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، معبرا عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.

شارك في الاجتماع أ. د. علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الجمعية العمومية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من الوزراء العرب، وبحضور أعضاء الاتحاد وأعضاء مراقبين من الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطة المستقبلية للاتحاد، حيث أكد الاتحاد استمرار جهوده لتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ومنها مشروع "سوق الغذاء العربي"، ومبادرة "المنصة العربية للتعليم والتدريب"، ومبادرة "تأهيل مليون رائد أعمال عربي"، وبحث إنشاء مراكز بيانات بالدول العربية والإفريقية بما يعود بالفائدة على المنطقة العربية.

كما تم عرض ملخص من كل من الأعضاء الذين تقدموا بطلبات لفتح فروع للاتحاد في كل من الجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق وذلك لتحقيق أهداف الاتحاد من حيث توسيع بناء الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات العربية وكبرى المؤسسات، وتنفيذ مؤتمرات ذات قيمة معرفية، ودعم العمل العربي المشترك، ودعم توجهات وأهداف ومشاريع الاتحاد (الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي)، وقد أقرت الجمعية العمومية افتتاح فروع تحت التأسيس للاتحاد بكل من سوريا والعراق.

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