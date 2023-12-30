رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وخطوات التسجيل|ادخل الآن

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

حيث نبهت جميع المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/

لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان

وشددت المدارس الثانوية على أن الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم يكون باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

وأوضحت المدارس الثانوية انه بمجرد الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يكون على الطالب مراجعة البيانات بدقه وكتابة الاستماره الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية

وبالنسبه لطلاب الصف الثاني الثانوي ، لابد لهم عند الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مراجعة الشعبة واللغة الثانية

واذا وجد الطالب بعد دخوله على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم أي بيان خطأ يرغب في تعديله ، عليه الرجوع فوراً لمدرسته ، مع التأكيد على عدم الضغط على ايقونة حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام استعداداً لعقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثانى الثانوي بتسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ومراجعتها بدقة عالية

غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2 يناير

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في حالة اكتشاف أي أخطاء في البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 2024/1/2

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ويمكن لمن يهمه الامر الان الوصول إلى رابط الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية و المديريات التعليمية تتمثل خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

ادخل على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد

تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قم بالضغط على تسجيل الدخول

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in

تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept

تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا

قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد

اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF

يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة

في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك