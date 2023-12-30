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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وخطوات التسجيل|ادخل الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

حيث نبهت جميع المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ، بضرورة الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/
لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان 

وشددت المدارس الثانوية على أن الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم يكون باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب 

وأوضحت المدارس الثانوية انه بمجرد الدخول على  رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يكون على الطالب مراجعة البيانات بدقه وكتابة الاستماره الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية

 وبالنسبه لطلاب الصف الثاني الثانوي ،  لابد لهم عند الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مراجعة الشعبة واللغة الثانية 

واذا وجد الطالب بعد دخوله على رابط  تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم أي بيان خطأ يرغب في تعديله ، عليه الرجوع فوراً لمدرسته ، مع التأكيد على عدم الضغط على ايقونة  حفظ  إلا إذا كانت المعلومات صحيحة 
 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام استعداداً لعقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثانى الثانوي بتسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ومراجعتها بدقة عالية

غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2 يناير

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في حالة اكتشاف أي أخطاء في البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 2024/1/2

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ويمكن لمن يهمه الامر الان الوصول إلى رابط الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/ 

  

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي  

وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية و المديريات التعليمية تتمثل خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي : 

  • ادخل على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي https://moe-register.emis.gov.eg/  بالبريد المدرسي الموحد

 

  • تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي  قم بالضغط على تسجيل الدخول

 

  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next

 

  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in

 

  • تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept

 

  • تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا

 

  • قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة  + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد

 

  • اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

 

  • يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF

 

  • يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة

 

  • في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك

 

  • في حالة وجود أخطاء في البيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة
الاستمارة الإلكترونية 2024 الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الاستمارة الإلكترونية الثانوي

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