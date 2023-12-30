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رئيس التحرير
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تعليم

"طب سوهاج": مركز الأبحاث المركزي يسعى لتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات المتميزة

صدى البلد

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع الاول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور اعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره مني فتوح محمد شلبي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز.

كما شارك في الاجتماع الدكتوره أسماء محمد جوده استاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتوره نهي صابر شفيق مدرس الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتوره شيماء علي ثابت ابو كريشه اخصائي تحاليل طبية بالمركز.

وأكد "النعماني" ان ادارة الجامعة تسعى لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية من خلال توفير مشاريع أبحاث طبية عالية الجودة، حيث يهدف مركز الابحاث الى تحفيز الباحثين على التميز والابداع في مجال البحث العلمي لتحقيق الريادة العالمية في جميع مجالات الرعاية الصحية.

كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات والمهارات العلمية المتميزة محلياً وعالمياً من خلال إقامة الندوات واللقاءات او المشاركات البحثية لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للباحثين.

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جامعة سوهاج

واوضح الدكتور مجدي القاضي انه تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية والتنظيمية والمالية للخدمات الي يقدمها المركز، كوحدو ذات طابع خاص، مشيراً الي ان مركز الابحاث المركزي يدعم النشاط البحثي للجامعة ويشجع الباحثين علي نشر الابحاث العلمية في مجلات علميه مفهرسه عالمياً، ما يساهم في رفع مستوي البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً وذلك من خلال اجراء اجراء ابحاث علميه متطوره ذات دقه عاليه.

وقالت الدكتوره مني فتوح محمد شلبي ان مركز الابحاث المركزي يعمل علي توفير التقنيات العلمية المتطورة لإجراء التحاليل والقياسات الدقيقة للعديد من الامراض كجزء من أبحاث الباحثين بالجامعة، كما يقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمصريين والوافدين من الدول الأخرى من مختلف المجالات البحثية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال عمل المركز.

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