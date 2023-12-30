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رئيس التحرير
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تعليم

تحديات الامتحانات في ظل تطورات كورونا.. خبير يقدم نصائح للأهالي

تحديات الامتحانات
تحديات الامتحانات في ظل تطورات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اكتشاف متحور كورونا الجديد "JN.1"، وانتشرت حالة من القلق والذعر علي أولياء الأمور، فتساءل الكثيرون عن تأثيره المحتمل ومدى خطورته، خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية وأستاذة علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، على أهمية التوعية بالسلوكيات الصحية والالتزام بالإرشادات الوقائية، حيث يتعين على الطلاب فهم أهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن الاختلاط الزائد، مما يعزز من مستويات الوقاية.

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وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه لا داعي للقلق، حيث تعمل الوزارة جاهدة على تأمين جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن هناك بعض النصائح التي يمكن لأولياء الأمور اتباعها للوقاية من عدوى الفيروسات خلال هذه الفترة الحساسة:

تزويد بالمعلومات:

توجيه الأولياء لتقديم معلومات دقيقة للأطفال حول الوقاية من الأمراض وخاصةً الفيروسات.
اتباع الإجراءات الوقائية:

التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة بشكل صحيح وغسيل اليدين والحفاظ على مسافة آمنة.
حماية شخصية:

تذكير الأطفال بعدم مشاركة أغراضهم والامتناع عن لمس الوجه والكمامة.
التغذية الصحية:

توفير وجبات غذائية صحية ومياه خاصة للأطفال، وتحفيزهم على عدم مشاركة طعامهم مع الآخرين.
نظافة الأغراض:

تشجيع الأطفال على تنظيف الأغراض التي يستخدمونها في المدرسة.

أهمية الوعي بمخاطر الفيروسات.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الوعي بمخاطر الفيروسات يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الإصابة بها، ولذلك يجب على الجميع، وخاصة أولياء الأمور، الحرص على توعية أبنائهم بمخاطر الفيروسات، وكيفية الوقاية منها.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن هناك بعض النصائح التي يمكن لأولياء الأمور اتباعها مع الطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول:

التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية:

يجب على أولياء الأمور التأكيد على أبنائهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الاجتماعي.

تشجيع الأبناء على تناول الأطعمة الصحية:

يجب على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات، وذلك لتعزيز جهاز المناعة لديهم.

متابعة الأبناء بشكل دوري:

يجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم بشكل دوري، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.
نصائح عامة للوقاية من عدوى الفيروسات

التواصل مع المدرسة:

تبادل المعلومات مع مدرسي أبنائهم حول الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة، ويمكن الاطلاع على الخطط الصحية والتأكد من أن المدرسة تلتزم بتوفير بيئة آمنة للطلاب.

توفير مستلزمات الوقاية:

التأكد من أن أبنائهم يحملون معهم قناع الوجه ومعقم اليدين، ويجب تقديم توجيهات حول كيفية استخدام هذه المستلزمات بشكل صحيح.

إعداد بيئة هادئة للدراسة:

التقديم للطلاب الدعم النفسي والمعنوي، وخلق بيئة مناسبة للدراسة في المنزل، ويكون التحفيز الإيجابي أثناء فترة الامتحانات مفيدًا.

متابعة الأخبار بحذر:

يجب تجنب تكرار مشاهدة الأخبار المحزنة، والابتعاد عن الشائعات غير المؤكدة.

الحفاظ على الروتين:

يجب المحافظة على جدول يومي منتظم للطلاب، حيث يسهم الروتين في توفير الاستقرار والأمان.

التحضير المبكر:

شجع الطلاب على التحضير المبكر للاختبارات وتوفير الوقت الكافي للمراجعة.

التحدث عن القلق:

فترة الامتحانات قد تكون محطة للقلق، لذا يجب تشجيع الأبناء على التحدث عن مشاعرهم والبحث عن الدعم عند الحاجة.

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