المشدد 10 سنوات لطالب تسلل لغرفة نوم سيدة واستولى على 800 جنيه

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، طالب ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه وآخرين بالتسلل إلى منزل وسرقت مبلغ مالي واختطاف رضيعة من أسرتها بقرية تاسا بمركز ساحل سليم .



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبوالقاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .



تعود وقائع القضية رقم 10309 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من " أسماء . ع . م " مقيمة قرية تاسا مركز ساحل سليم بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالتسلل إلى غرفتها بمنزلها في منتصف الليل وحال رؤيتها لهم قامت بالصياح فقاموا بتكميم فمها وشل حركتها وقام أحدهم بإخراج سلاح أبيض " سكين " وقام بتهديدها واستولوا على مبلغ مالي 800 جنيه وعقب ذلك قاموا بتكبيل يديها من الخلف ووضع لاصق على فمها واختطاف نجلتها الرضيعة " رحمة " تبلغ من العمر شهرا .



وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة ساحل سليم ان وراء ارتكاب الواقعة " محمد . ع . ح " 23 عاما ، طالب ، وآخرين حيث اتفق المتهمون فيما بينهم على سرقة منزل " عمر . م . ح " زوج المجني عليها مع علمهم بتواجد زوجته وأطفاله الصغار بالمنزل وفي حال عدم العثور على ثمة منقولات ومبالغ مالية اتفقوا على اختطاف احد أطفاله الصغار ومساومته على دفع مبلغ مالي .



وقام المتهمون في منتصف الليل بالصعود إلى مسكن المجني عليه عن طريق تسلل سور المنزل من الخارج وكسر شباك الشقة والدخول وظل احدهم في الخارج لمراقبة الطريق العام وحال دخول المتهم إلى غرفة المجني عليها شاهدته وطلب منها مبلغ مالي فقام بالاستيلاء على مبلغ 800 جنيه واختطفوا نجلتها الرضيعة لتامين خروجهم من المنزل .