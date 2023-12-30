تحت نيران المدفعية والغارات.. الدبابات الإسرائيلية تتوغل في وسط وجنوب قطاع غزة

قال أحد السكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في وسط وجنوب قطاع غزة، اليوم السبت، تحت نيران جوية ومدفعية كثيفة، في استمرار لهجوم دام أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وقالت إسرائيل إنه قد يستمر لأشهر أخرى.

وتركز القتال في البريج والنصيرات والمغازي وخانيونس، مدعوما بغارات جوية مكثفة امتلأت المستشفيات بالجرحى الفلسطينيين.

وأوضحت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس إن القصف أدى إلى مقتل 165 شخصا وإصابة 250 آخرين في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مستشفى ناصر في خان يونس، وهو أكبر وأهم منشأة طبية في جنوب المنطقة الصغيرة المزدحمة، أظهر مقطع فيديو للهلال الأحمر المسعفين وهم ينقلون طفلاً صغيرًا مغطى بالغبار إلى مستشفى مزدحم بينما كان أحدهم يصرخ 'هناك تنفس، هناك تنفس'.

وقد اضطر جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 أسبوعاً، والذي أثاره هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وجلب 240 رهينة إلى قبضة الجماعة.

وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 21,672 فلسطينيًا، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، مع إصابة أكثر من 56,000 آخرين، ويخشى أن يكون الآلاف قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

ويخاطر الصراع بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، ليجذب الجماعات المتحالفة مع إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن، والتي تبادلت إطلاق النار مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، أو استهدفت السفن التجارية.

وقد أدى القصف إلى تدمير المنازل والمجمعات السكنية والشركات وتوقف المستشفيات عن العمل. وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية يوم السبت إن الغارات الإسرائيلية أصابت حماما من القرون الوسطى. وقد تعرض المسجد الكبير القديم للقصف في وقت سابق من الحرب.

زياد، وهو مسعف في المغازي وسط غزة، كان يخطط للفرار مع عائلته المكونة من ثلاثة أطفال. وكان الطريق الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً أمامهم هو الطريق الساحلي الذي يمر عبر دير البلح، المكتظ بالنازحين بالفعل.

لكنه قال إنهم سيتقدمون مباشرة إلى رفح على الحدود مع مصر خوفا من هجوم إسرائيلي جديد على دير البلح. وقال 'نريد وقف إطلاق النار الآن. وليس غدا. كفى، أكثر من كاف، بالفعل'.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الجمعة إن القوات وصلت إلى مراكز قيادة حماس ومستودعات أسلحة. وأظهرت الصور التي نشرها الجيش جنودا يتحركون عبر الأرض بين أنقاض المباني المدمرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مجمع أنفاق في الطابق السفلي لأحد منازل زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، في مدينة غزة.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى تقليص الحرب في الأسابيع المقبلة والانتقال إلى عمليات تستهدف قادة حماس، رغم أنها لا تظهر حتى الآن أي علامة على القيام بذلك.

وقال البنتاغون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وافق يوم الجمعة على بيع المزيد من قذائف المدفعية وغيرها من المعدات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إنها سهلت دخول اللقاحات إلى غزة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للمساعدة في منع انتشار المرض.

المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع منذ بداية الحرب، عندما فرضت إسرائيل حصارًا شبه كامل على جميع المواد الغذائية والأدوية والوقود، جاءت عبر الحدود مع مصر.

ولم تسمح إسرائيل إلا بالوصول إلى جنوب القطاع، حيث بدأت تأمر جميع المدنيين في غزة بالانتقال اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت وكالات الإغاثة إن عمليات التفتيش الإسرائيلية منعت دخول جميع الإمدادات اللازمة باستثناء جزء صغير منها.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة إن الحكومة لا تفرض قيودا على المساعدات الإنسانية وإن المشكلة تكمن في توزيعها داخل غزة.

ومخيمات البريج والنصيرات وخانيونس هي ثلاثة من أصل ثمانية مخيمات للاجئين الفلسطينيين في غزة والتي تتلقى في الأوقات العادية خدمات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتهتم الوكالة بالفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم خلال قيام إسرائيل عام 1948 ويعيشون في مخيمات في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حركة حماس في غزة.

ودعت المحكمة إلى إصدار إجراءات قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية 'لحماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح'.

ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وردا على ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حماس بالمسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال استخدامهم كدروع بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم. وتنفي حماس مثل هذه الاتهامات.

مقتل صحافي فلسطيني

قال مسؤولون في قطاع الصحة وزملاؤه الصحفيون إن صحفيا فلسطينيا يعمل في قناة القدس الفضائية قتل مع بعض أفراد عائلته في غارة جوية على منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 106 صحفيين فلسطينيين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

قالت لجنة حماية الصحفيين الأسبوع الماضي إن الأسابيع العشرة الأولى من الحرب بين إسرائيل وغزة كانت الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، حيث قُتل أكبر عدد من الصحفيين في عام واحد في مكان واحد.

وكان معظم الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في الحرب من الفلسطينيين. وقال تقرير لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة إنها 'تشعر بقلق خاص إزاء النمط الواضح لاستهداف الصحفيين وعائلاتهم من قبل الجيش الإسرائيلي'.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل صحفي رويترز عصام عبد الله وأصاب ستة صحفيين في لبنان يوم 13 أكتوبر بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع بينما كان الصحفيون يصورون قصفًا عبر الحدود.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها لم ولن تهاجم الصحفيين عمدا وأنها تفعل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، لكن ارتفاع عدد القتلى أثار القلق حتى بين أقوى حلفائها.