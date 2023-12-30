أشرف العشري : ميليشيا الدعم السريع تمارس اعتداءات ممنهجة على السودانيات

علق أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، على تطورات الأوضاع في السودان وتزايد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وقال أشرف العشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك انقسام كبير داخل السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع ".

وأضاف أشرف العشري:" الشعب السوداني يعيش في جحيم بسبب استمرار الاشتباكات والأعمال العدائية في السودان ".

وتابع أشرف العشري:" هناك خطة ممنهجة لنزوح السودانيين وهناك محاولة لنقل فتيل الحرب من ولاية لأخرى داخل السودان ".

واكمل اشرف العشري:" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحدثت عن حدوث عمليات اعتداء ممنهج لسودانيات في عدة ولايات بالسودان ".

ولفت أشرف العشري:" يجب محاسبة مرتبكي أعمال الشغب والعنف في السودان والتي يتسبب فيها الدعم السريع في السودان".