وزير الخارجية الجيبوتي يعلن عن اجتماع حاسم بشأن السودان

أكد وزير الخارجي الجيبوتي محمد علي يوسف، اليوم السبت، أن منظمة "إيجاد" تسعى لتمهيد الطريق للحوار السوداني واستضافة لقاء بالغ الأهمية الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الجيبوتي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الأسبوع المقبل، تمهد إيجاد الطريق للحوار السوداني، وستستضيف اجتماعًا حاسمًا".

وتترأس جيبوتي منظمة إيجاد في الوقت الحالي، وسعت قبل أسبوع لجمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلا أن الجهود باءت بالفشل، وقالت "إيجاد"، إنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير في موعد محدد سيعلن لاحقاً، وذلك لأسباب فنية.

وهدفت مبادرة إيجاد، إلى جمع البرهان ودقلو، للاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة.

وتسببت الحرب التي اندلعت في السودان في منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، في مقتل أكثر من 10 آلاف سوداني بالإضافة إلى نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص من منازلهم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.