في رسالة للعاملين بالعام الجديد .. وزير الطيران: لا تنساقوا وراء الشائعات

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، وأسرهم، بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، متمنيا أن يعود على قطاع الطيران ومصر الحبيبة بالخير.

وقال وزير الطيران، في رسالته الموجهة إلى العاملين، ونشرتها وزارة الطيران المدني على صفحتها الرسمية،:"نحن نستقبل عاما جديدا .. يطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات التهاني

وأطيب الأمنيات لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم الكريمة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وسعادة علينا جميعاً وعلى مصرنا الحبيبة".

وأضاف وزير الطيران، في رسالته: " أنتهز هذه المناسبة الطيبة، لأشكر جميع العاملين كل في

تخصصه على الجهود المبذولة بمنتهى التفاني والإخلاص في العمل، وأدعوكم جميعا بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، والإبتعاد عن كل ما يؤثر على منظومة العمل، سائلا الله عز وجل أن يكتب لنا دائما الخير ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا؛ متمنيا لكم عاما سعيدا يعم فيه الأمن والسلام على وطننا الغالي".

