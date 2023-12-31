مع التقلبات الجوية.. 3 طرق طبيعية لتعزيز المناعة

تعمل التقلبات الجوية المستمرة على سرعة انتشار الفيروسات والأمراض التي تصيب العديد من الأشخاص، ولذلك من الأفضل تقوية مناعة الجسم لتعمل على مهاجمة الفيروسات بشكل جيد.

وإليكم طرق طبيعية لتقوية المناعة

اهتم بتناول الاغذية التالية

⁩مصادر فيتامين C

الكرز // الفلفل // الزعتر البري // البقدونس // اللفت // كيوي // بروكلي // الليمون // الفريز // البرتقال // // الجوافة // الكريب فروت // المنجا // الطماطم // الاناناس

مصادر الزنك

لحم البقر // العدس // الفول // الحمص // منتجات الالبان // البيض // الحبوب الكاملة // الفاصوليا الخضراء // البطاطا // الشوكولا الداكنة // بذور القرع // المكسرات // اللفت

بالإضافة إلى العسل

فيتامين سي والزنك لهم دور مساهم قوي في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي .. و سرعة التعافي .. والتخفيف من الأعراض.



ويمكنك تناول مكمل غذائي ( فيتامين سي + زنك ) ان كنت تشعر انك بحاجة له، علينا ان نعتمد على تحسين جودة النظام الغذائي اليومي .. وليس فقط التوجه للاغذية المفيدة خلال فقط فترة المرض.



المصدر boldsky