هدف +90| زد يتلقى خسارته الأولى في الدوري على يد طلائع الجيش

تلقى زد إف سي أول هزيمة له هذا الموسم بعد خسارته على يد مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 1-0 ، اليوم السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة في الجولة 11 من الدوري المصري.



سجل هدف اللقاء الغيني موسى دياوارا في الدقيقة 90+5 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس علي لطفي.

وشهد اللقاء طرد الكونغولي بيتر موتوموسي لاعب وسط زد في الدقيقة 35، وكذلك مدربه مجدي عبد العاطي في بداية الشوط الثاني.



ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

وتوقف رصيد زد عند 19 نقطة في الصدارة بعدما تلقى الهزيمة الأولى وأصبح الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن بالدوري المصري.

