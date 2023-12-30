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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري المصري

صدى البلد

حقق إنبي فوزا هاما على ضيفه بلدية المحلة بنتيجة 3-0، في الجولة 11 من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وسجل ثلاثية إنبي علي فوزي في الدقيقة 10 ثم أحمد رضا لاعب البلدية في مرماه في الدقيقة 19 وأحمد أمين "أوفة" في الدقيقة 44.

ورفع إنبي رصيده بقيادة مديره الفني تامر مصطفى إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف زد.

وتوقف رصيد بلدية المحلة بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف عند 10 نقاط في المركز 13.

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