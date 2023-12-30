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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال الكشكي: عام 2023 منعطف مهم وخطير للمنطقة العربية والعالم

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عام 2023 شهد ذروة انكشاف سيناريوهات العديد من القضايا بالمنطقة.

 

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قال جمال الكشكي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عام 2023 كانت منعطفا مهما وخطيرا للمنطقة العربية والعالم ".

أضاف جمال الكشكي:" عام 2023 شهد الحوار الوطني المصري والانتخابات الرئاسية ".

تابع جمال الكشكي:" في عام 2023 شهدنا تقارب سياسي ودبلوماسي بين مصر وتركيا خاصة بعد الزلزال المدمر ".

أكمل جمال الكشكي:" عام 2023 كان اختبار حقيقي لثبات ورسوخ الدولة المصرية ".

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