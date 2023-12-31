عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لدينا مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني تحتاج إلى مسؤولية أكبر.

وقال جمال الكشكي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الحوار الوطني تجربة جديدة وجزء من البنية التحتية السياسية في مصر".

وأضاف جمال الكشكي: "مبادرة الحوار الوطني انطلقت بصدق فاقتنع بها المواطن المصري".

وتابع الكشكي: "الرئيس السيسي كان لديه رسالة واضحة بأهمية مشاركة كافة القوى السياسية في الحوار الوطني ".

واستطرد جمال الكشكي: "الحوار الوطني وضع الجميع أمام مسؤولياته.. والحوار الوطني ملك المجتمع المصري بأكمله".