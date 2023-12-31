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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: لدينا مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة

صدى البلد

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني تحتاج إلى مسؤولية أكبر.

 

جمال الكشكي: عام 2023 منعطف مهم وخطير للمنطقة العربية والعالم

وقال جمال الكشكي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الحوار الوطني تجربة جديدة وجزء من البنية التحتية السياسية في مصر".

 

وأضاف جمال الكشكي: "مبادرة الحوار الوطني انطلقت بصدق فاقتنع بها المواطن المصري".

 

 وتابع الكشكي: "الرئيس السيسي كان لديه رسالة واضحة بأهمية مشاركة كافة القوى السياسية في الحوار الوطني ".

 

واستطرد جمال الكشكي: "الحوار الوطني وضع الجميع أمام مسؤولياته.. والحوار الوطني ملك المجتمع المصري بأكمله".

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