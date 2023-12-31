دورة تدريبية وزارية لفرق الجودة بصحة دمياط

عقدت وزارة الصحة 3 دورات تدريبية على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٧ و ٢٨ من شهر ديسمبر الجارى بقاعة مستشفى الحميات ومستشفى الصدر ومركز صحه ثاني بدمياط.

وتضمنت الدورات جميع فرق الجودة على مستوى المستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية و توجيهات السيد الدكتور / السيد عبد الجواد و كيل وزارة الصحة بدمياط و في إطار الخطة التدريبية السنوية للادارة العامة للجودة بوزارة الصحة و تحت اشراف الدكتورة صافيناز اسماعيل (مدير الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة).

وأشار الدكتور ايهاب محمود ابراهيم (مدير ادارة الجودة بمديرية الشئون الصحية) ان الدورة تضمنت مواضيع ( ادارة الملف الطبي وادارة المعلومات ومؤشرات الاداء بالوحدات و الموارد البشرية وتشكيل اللجان بالمستشفيات و معايير الرعاية المرتكزة على المريض والحصول على الخدمة ومكافحة العدوى).

وأضاف أن هذه الدورات هى واحدة من مجموعة دورات تهدف إلى تعزيز فكر الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك حرصا على تحسين مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

