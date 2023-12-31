شعرت بالانكسار.. كلمات مؤثرة من جنش بشأن رحيله عن الزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات محمود جنش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : محمود جنش: شعرت بالانكسار عند رحيلي عن نادي الزمالك، آخر موسم ليا كنت مصاب و كنت اسمع شائعات كل يوم و انا كنت مصاب في منزلي

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر امس السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة منح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية الخاصة للاعبي الفريق، وركز الجهاز الفني على ضرورة استمرار عملية الضغط والتصويب على المرمى من مسافات مختلفة.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.