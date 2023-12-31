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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: أتمني التجديد لمعلول موسمين بشروط ونجلي وقع للأهلي على بياض

صدى البلد

قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، إن النادي الأهلي بدأ الموسم بشكل غير موفق وخسر لقبي السوبر الافريقي والدوري الافريقي لكنه استعاد توازنه من جديد وانهى السنة بشكل مميز.

وأوضح سيد معوض عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : وجود الجمهور يمنح الأهلي فارق كبير ولو السوبر أقيم بدون جمهور فإن أداء الأهلي سيتأثر بشكل سلبي. 

وأضاف سيد معوض: الأهلي يشارك في عدة بطولات وهو ما يجعله قادراً على التعويض.

وأشار معوض إلى أن الأهلي بحاجة إلى رأس حربة وأن هذا التوقيت ليس مناسبا لوجود أنتوني موديست لأن الفريق لا يملك رفاهية أن يتحمله أحد وأنه لابد من ضم قلب دفاع بسبب الإصابات.

وأكمل : لابد من رحيل اليو ديانج لأنه لا يمكن أن يكون لديك محترف ولا يشارك بشكل أساسي .. ولو كنت مسئول في الأهلي سأقوم بالتجديد لعلي معلول ولكني كنت سأطلب منه عدم المشاركة في كل مباريات منتخب بلاده وكنت سأجدد له موسمين.

وأضاف أن كريم الدبيس مميز وأن محمد شكري لاعب سيراميكا كيلوباترا ظهير مناسب جدا ولكن الفارق يتمثل فى المشاركة بالمباريات، وأنه سيكون أفضل في حال الدفع به في المباريات، وأنه لا يتوقع نجاح توظيف لاعب بقدم يمنى في الجهة اليسرى، وأن عمر كمال عبدالواحد صفقة مميزة ولكن ليس في مركز الظهير الأيسر.

وشدد على أنه لا توجد أزمات في تجديد عقود نجله عمر مع الأهلي الذي وقع له لمدة 4 مواسم على بياض وأنه قبل التوقيع كان نادي ريال بيتيس يتعامل مع الأهلي بشكل مستمر ولا علاقة للإصابة بتجديد العقد.

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