رشا مجدي: المشهد العالمي تغير بعد عملية «طوفان الأقصى».. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الأحداث التي مرت في عام 2023، لم تكن سعيدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة، والتخديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها مصر، هي أفضل شئ، على الرغم من التحديات الكبيرة.

سقوط آلاف الشهداء

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، انه منذ 7 أكتوبر الماضي، تغير المشهد العالمي بداية من عملية طوفان الأقصى"، والإعتداءات الإسرائيلية على أهالينا الأبرياء في غزة، وسقوط ألاف الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ، ونعيش واقع أليم يجعلنا في حالة حزن.