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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشا مجدي تنفعل على الغرفة التجارية: مصر كلها بتشتكي من الأسعار

الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي

انفعلت الإعلامية رشا مجدي،  على الهواء ، خلال استضافتها حاتم نجيب عضو بـ الغرفة التجارية، معلقة: "مصر كلها بتشتكي من الأسعار ومن جشع التجار، لازم نتكلم على ممارسات التجار، احنا في في ظروف مش سهلة "، و ذلك أثناء حديثهما عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأسباب هذا الارتفاع.

رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بـ الغرفة الجارية:هناك إنخفاض كبير للغاية في سعر البطاطس

 

وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بـ الغرفة الجارية، إن هناك زيادة معروض داخل الأسواق من البصل الأبيض الجديد، و ذلك أدى إلى ثبات الأسعار ثم إنخفاضها.

وأضاف حاتم نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك بداية إنخفاض في جميع المنتجات الزراعية ، نتيجة المواسم الزراعية الجديدة.

وأشار رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بـ الغرفة الجارية إلى، قائلاً:"هناك إنخفاض كبير للغاية في سعر البطاطس، و إنخفاض في سعر الطماطم، و في متناول كل مواطن مصري"

الغرفة التجارية مصر الأسعار جشع التجار أسعار المنتجات الزراعية

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