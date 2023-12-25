عضو الغرفة التجارية يكشف عن مفاجأة جديدة في أسعار البصل والبطاطس|فيديو

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بالغرفة الجارية، إن هناك زيادة في المعروض داخل الأسواق من البصل الأبيض الجديد، و ذلك أدى إلى ثبات الأسعار ثم إنخفاضها.

إنخفاض في سعر الطماطم

وأضاف حاتم نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن هناك بداية إنخفاض في جميع المنتجات الزراعية ، نتيجة المواسم الزراعية الجديدة.



وأشار رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بالغرفة الجارية إلى، قائلاً:"هناك إنخفاض كبير للغاية في سعر البطاطس، و إنخفاض في سعر الطماطم، و في متناول كل مواطن مصري"