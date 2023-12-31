نجم الزمالك يتهم مدرب المنتخب بمجاملة هؤلاء اللاعبين

أكد صبري المنياوي، نجم الزمالك السابق، أن هناك مجاملات من جانب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في مركز حراسة المرمى بالقائمة المشاركة في أمم أفريقيا.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "محمد عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر ومن وجهة نظري فيتوريا جامل بعض اللاعبين في مركز حراسة المرمى، وهذا لا يقلل من إمكانيات محمد صبحي فهو حارس مميز".

وأضاف: "يوجد لاعبون مميزون في العديد من الأندية لم تتواجد في قائمة منتخب مصر وهذا أمر غريب".