6 شهداء و40 مفقودا في قصف إسرائيلي لحي الصبرة جنوب قطاع غزة

ارتقى 6 شهداء وفُقد 40 شخصا جراء قصف منازل في حي الصبرة جنوبي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق أخر، وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى جنوب أفريقيا بسبب دعوي "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة التى رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء: "أود أن أقول لجنوب أفريقيا - لسنا نحن من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس أين كنتم عندما شرد الملايين من ديارهم في سوريا واليمن؟ سنواصل عملنا في مجال الحماية، وهو أمر ليس أخلاقيا مثله".