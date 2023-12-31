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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 شهداء و40 مفقودا في قصف إسرائيلي لحي الصبرة جنوب قطاع غزة

غزة
غزة

ارتقى 6 شهداء وفُقد 40 شخصا جراء قصف منازل في حي الصبرة جنوبي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق أخر، وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى جنوب أفريقيا بسبب دعوي "الإبادة الجماعية"  ضد الفلسطينيين في غزة التى رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء: "أود أن أقول لجنوب أفريقيا - لسنا نحن من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس أين كنتم عندما شرد الملايين من ديارهم في سوريا واليمن؟ سنواصل عملنا في مجال الحماية، وهو أمر ليس أخلاقيا مثله".

شهداء غزة قصف قطاع غزة القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلية

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