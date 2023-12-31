كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة |فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الأغا، إنّ الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يشن حربا إبادية وتدميرية.

خلافات حادة داخل الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني من خلال هذه الحرب، موضحًا أنه: "منذ فترة، دبت الخلافات داخل الاحتلال الإسرائيلي، فهناك من يدعو إلى صفقة وهدنة عاجلة مع الفصائل الفلسطينية والمقاومة في قطاع غزة".

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ ثمّة خلافات حادة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك من يدعو رئبس حكومة الاحتلال نتنياهو إلى تحديد الأهداف من الحرب، وبخاصة أن الأهداف الحالية لم يتحقق منها شيء، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق الأهداف في ظل تدمير المباني والسكان، فكل الضحايا من الشهداء من المدنيين والعزل.

وواصل: «باختصار، هناك ضغوطات سياسية كبيرة وعروض لصفقات تهدئة وتبادل أسرى من قبل الدول العربية في مقدمتها جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية التي تمارس في الأسبوع الأخير وتدعو نتنياهو إلى إنهاء هذا العدوان الغاشم».