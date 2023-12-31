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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دفي نفسك.. مبادرة شبابية لتوزيع شوربة عدس على المواطنين مجاناً بكفر الشيخ|صور

توزيع شوربة عدس
توزيع شوربة عدس

أطلقت مجموعة من الشباب بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، مبادرة «دفِّى نفسك»؛ لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على الأهالى مجاناً لمواجهة برودة الجو، وانخفاض درجات الحرارة، وذلك طوال فصل الشتاء.

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وأكد المشاركون فى المبادرة، أن هذه المبادرة انطلقت منذ سنوات عديدة، ومؤخراً قاموا بإطلاق مبادرة تحت عنوان «دفِّى نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على أهالى مدينة بيلا بالمجان.

وتحظى مبادرة «دفِّى نفسك» بدعم كبير من الأهالى فى مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وتشهد إقبالاً متزايداً من الأهالى على المبادرة، وسط دعم الأهالي بجميع المكونات والأدوات التى يستخدموها فى طهى المأكولات والمشروبات الخاصة بالمبادرة، كنوع من أنواع المساعدة أو الصدقة الجارية.

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