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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كرس حياته لكتاب الله.. وفاة أقدم محفظ للقرآن الكريم في كفر الشيخ

الشيخ الراحل
الشيخ الراحل

سادت الأحزان أرجاء قرية خاطر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حزناً على رحيل الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، بعد أن كرس حياته كلها في خدمة كتاب الله وتحفيظ القرآن الكريم.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ينعى الشيخ الجليل شوقي عبد العاطي نصر، الذي كان يحظى بحب أهل قريته وكان أقدم محفظ للقرآن الكريم وخرج أجيالاً من القراء، بعد أن وهب حياته كلها في خدمة القرآن الكريم، وأهله.

وقال أحمد عبد الجواد، أحد تلاميذه: “عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا و أضلوا ))؛ متفق عليه”.

وتابع: «توفي اليوم علم من أعلام القرآن ومعلم كبير، أول من بدأت بتقويم اعوجاج لساني عنده ومعلم أهل القرآن في مصر شيخي شوقي نصر والد الشيخ عصام شوقي نصر في رحمة الله.فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيراً».

وتشيع جنازة الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، أقدم محفظ لكتاب الله، عقب صلاة الظهر، من مسجد قرية خاطر، مسقط رأسه.

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