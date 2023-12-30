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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة «دائري العاصمة».. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائري، وأعمال تغطية المجارى المائية- القطاع الأول - شمال وجنوب طريق " أبو عمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 متراً ضمن خطة رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين.

ووجه المحافظ برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق وتوفير خدمات مرورية على طريق أبو عمر للمساهمة في تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تغطية المجارى المائية شمال وجنوب طريق أبو عمر بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً.

وأشار إلى أنه محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين، ولاسيما أن «دائرى العاصمة» مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم».

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن هذا يهدف لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

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