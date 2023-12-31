حمزة المثلوثي يخضع لتدريبات تأهيلية منفردة بسب الإصابة

يخضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة بشد في عضلة السمانة، مما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق ، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.