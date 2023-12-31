كاتب صحفي يكشف عن أهم الأعمال الدرامية في عام 2023

أكد الكاتب الصحفي كريم هاشم، أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر عدد من الأعمال التي أصبحت تريند، مشيرا إلى أن هناك تريندات مفتعلة وغير حقيقية لتوجيه أنظار الجمهور لها، على الرغم من عدم نجاح الأعمال المعروضة على الشاشة.

وقال “هاشم”، خلال لقاء ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن مسلسل “سفاح الجيزة”، أحد المسلسلات التي استطاعت لفت النظر لها بقوة، وكان لها صدى واسع، وتم عقد لقاءات مع الشخصيات الحقيقية سواء والدة السفاح، أو الجيران.

وتابع الكاتب الصحفي، أن الفنان أحمد فهمي يستطيع أن يقوم بكافة الأدوار سواء الكوميدية، أو الجريمة، والدراما وغيرها.

وأشار إلى أن مسلسل “جعفر العمدة”، من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن المخرج محمد سامي استطاع إخراج العمل بشكل مميز.