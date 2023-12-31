عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي يكشف عن أهم الأعمال الدرامية في عام 2023

سفاح الجيزة وجعفر
سفاح الجيزة وجعفر العمدة

أكد الكاتب الصحفي كريم هاشم، أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر عدد من الأعمال التي أصبحت تريند، مشيرا إلى أن هناك تريندات مفتعلة وغير حقيقية لتوجيه أنظار الجمهور لها، على الرغم من عدم نجاح الأعمال المعروضة على الشاشة.

وقال “هاشم”، خلال لقاء ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن مسلسل “سفاح الجيزة”، أحد المسلسلات التي استطاعت لفت النظر لها بقوة، وكان لها صدى واسع، وتم عقد لقاءات مع الشخصيات الحقيقية سواء والدة السفاح، أو الجيران.

وتابع الكاتب الصحفي، أن الفنان أحمد فهمي يستطيع أن يقوم بكافة الأدوار سواء الكوميدية، أو الجريمة، والدراما وغيرها.

وأشار إلى أن مسلسل “جعفر العمدة”، من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن المخرج محمد سامي استطاع إخراج العمل بشكل مميز.

تريند مسلسل “سفاح الجيزة مسلسل “جعفر العمدة دينا رامز برنامج “ست الستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. احذر ارتكاب هذا الفعل

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة

وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

دعاء للميت في نهاية العام ورأس السنة.. يضيء قبره ويفرح به ويدخله الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ