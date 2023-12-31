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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. احذر ارتكاب هذا الفعل

صرف المعاشات
صرف المعاشات

صرف معاشات يناير.. يشهد غدا الأحد أول أيام العام الجديد 2024 صرف معاشات شهر يناير، للمستحقين والذي تجاوز عددهم 11 مليون مواطن.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استعدادها لصرف معاشات يناير، بداية من شهر يناير الموافق غدا الإثنين عن طريق عدد من الوسائل، كمكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف وفوري.

وتصرف المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يوم 1 من كل شهر

زيادة المعاشات في يناير

 

وكانت الهيئة القومية للتأمين أعلنت منذ ايام عن استعدادها لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش في يناير 2024، ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105، ويكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه،وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2024.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلا من  1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بداية من يناير القادم ايضا.

وتزامنا مع قرار زيادة المعاشات والذي يطبق غدا، يلجأ البعض إلى التحايل للحصول على المعاش بدون وجه حق، وهو ما حذر منه قانون التأمينات والمعاشات.

التحايل للحصول على المعاشات

 

ونصت المادة (66) من القانون، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

زيادة المعاشات 15%


نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في  30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث هذا العام.

حالات إيقاف المعاشات

 

 - وفاة المستحق للمعاش
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.
- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.

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