الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام

تفاصيل زيادة المعاشات في يناير 2024

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول موعد إعلان الحكومة عن تطبيق زيادة المعاشات مع بداية العام الجديد وحددت أيام صرف المعاشات لكل الفئات، والزيادة التي سيتم تطبيقها وموعدها.



وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي انه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مع صرف معاشات هذا الشهر، ووفقا لجدول الصرف حسب الفئات تحسب لكل فئة يومين.



وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.