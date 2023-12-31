الحوثيون: تحركات القوات الأمريكية بالبحر الأحمر لن تمنع اليمن من نصرة المظلومين

أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الأحد بيانا جديدا كشفت من خلاله عن آخر التطورات في منطقة البحر الأحمر.

وقالت القوات في ببانها: "بينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية إضافة إلى أداء واجبها الإنسانيِ والأخلاقيِ الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني، أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقواتِ البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية".

وأضافت في البيان: "القوات المسلحة اليمنية وهي تزف في خضم معركة الإسناد لـ"طوفان الأقصى" هؤلاء الشهداء من أجل فلسطين، تؤكد أن العدو الأمريكي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها وأن تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة".

ودعت في بيانها بقية الدول عدم الانخراطِ في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على ثاني هجوم تتعرض له سفينة حاويات في البحر الأحمر خلال أقل من 24 ساعة

وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة الخاضع للحوثييين بمقتل عشرة من عناصر الحوثيين التي هاجمت سفينة قبالة الميناء.

وأكد مصدر ملاحي آخر حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد.

وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة.