ظواهر طبيعية وفلكية حدثت بصورة متكررة| حصاد زلازل عام 2023

شهد عام 2023 منذ بدايته الكثير من الظواهر الطبيعية والفلكية التي حدثت بصورة متكررة عن السنوات الماضية ، حيث لم نشهد حدوث مثل هذه الظواهر بشكل متكرر ودائم إلا في هذا العام ، خاصة تكرار الزلازل بصورة ملحوظة .

وكان زلزال تركيا وسوريا من أقوي الكوراث الطبيعية التي شهدها عام 2023، وتحديدًا يوم 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، وبعده زلزال آخر بقوة 7.7 درجات بعد ظهر اليوم نفسه، وهو ما تسبب بتفاقم الكارثة.

ووصل عدد الضحايا في المجمل إلى أكثر من 50 ألف شخص، في كل من سوريا وتركيا، وخسائر اقتصادية تخطت الـ 100 مليار دولار، مع ضِعف هذا العدد من الجرحى وملايين النازحين عن المناطق المتضررة.

وفي يوم 8 من سبتمبر 2023، ضرب المغرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات علي مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على بُعد نحو 75 كلم جنوب غرب مراكش، وخلف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح، مع تضرر العديد من المباني والمعالم التاريخية بكل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.

وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد" عدد الزلازل التي حدث منذ بداية هذا العام الي يومنا الحاضر ، وتفسير الخبراء والمتخصصين لكثرة حدوثها .

جاء أول زلازل هذا العام مع أول شهور السنة حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد زلزالا بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم، وقدشعر به عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع اى خساير او اصابات

أول زلازل عام 2022

والزلزال الثانى الذى حدث كان يوم الأربعاء 8 فبراير، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية وتبعد 389 كم من مدينه رفح، في تمام الساعة 8:58 مساء بالتوقيت المحلى للقاهرة، دون ورود ما يفيد الشعور بها في المدن المصرية. وجارى تحليل البيانات.

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم الاثنين الموافق 06/02/2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفحوكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 06/02/2023

وقت الحدوث : 12:24:49 مساءا بالتوقيت المحلي

القوة : 7.7 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 38.14 شمال

خط الطول : 37.21 شرقا

العمق: 10 كم.

و ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

بينما كان الزلزال الثالث سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم الأربعاء الموافق 04/26/2023 هزة أرضية علي بعد 551 كيلومتر شمال مرسي مطروح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2023/04/26

وقت الحدوث : 10:00:35 مسا ءبالتوقيت المحلي

القوة : 5.3 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 36.25 شماال

خط الطول : 26.45 شرقا

العمق: 108.60 كم

الزلزل الخامس كان قد سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم السبت الموافق 15/4/2023 هزة أرضية علي بعد 73 كيلومتر شمال شرق الغردقة وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 15/4/2023

وقت الحدوث : 01:58:26

القوة : 4.57 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 27.50 شمالآ

خط الطىل : 23.42 شرقآ

العمق: 23.42 كم

بينما كان الزلزال الساس سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/25 هزة أرضية علي بعد 730 كيلومتر شمال رفح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/07/25

وقت الحدوث : 08:44:51 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 5.6 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 37.67 شماال

خط الطول : 36.04 شرقا

العمق: 17.5 كم

وكان الزلزال السابع عندما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 2023/08/10 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث : الخميس الموافق 2023/08/10

وقت الحدوث والقوة: 45 16 04 مساء بالتوقيت المحلى

القوة : 4.76 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 35.71 شماال

خط الطول : 31.28 شرقا

العمق : 22 كم

وكان الزلزال الثامن سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم السبت الموافق 2023/09/09 هزة أرضية علي بعد 3262 كيلومتر غرب سيوه وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية وكانت بياناتها كالتالي :

هذا وتفيد التقارير الأولية حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش ،

تاريخ الحدوث: 2023/09/09

وقت الحدوث : 01:11:00 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 7.05 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 31.04 شماال

خط الطول : 8.46- غربا

العمق: 13.80 كم

وكان الزلزال التاسع سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد يوم السبت الموافق 2023/09/20 هزة أرضية علي بعد 265 كيلومتر شمال غرب مرسي مطروح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/09/20

وقت الحدوث : 04:33:12 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 4.53 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 32.52 شمالآ

خط الطول : 24.79 شرقآ

العمق: 13.68 كم