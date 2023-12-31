مهددة بالعجز..سيدة تستغيث لإجراء عملية تغيير مفصل الركبة على نفقة الدولة

استغاثت السيدة هدى هويدي القاطنة بمركز دمنهور محافظة البحيرة، من معاناتها من تآكل شديد بمفصل الركبة والذي أفقدها الحركة.

وقالت السيدة إنها تعاني من آلام شديدة في الركبة ولا تستطيع الحركة، موضحه أنها أجرت الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أنها تعاني من تآكل مفصل الركبة الأمر الذى يحتاج إلى تغييره بمفصل صناعى آخر.

وناشدت السيدة وزارة الصحة لعلاجها على نققة الدولة في اسرع وقت ممكن، نظرا لارتفاع تكلفة العلمية والتي تصل إلى 100 ألف جنيه، فضلا عن تكاليف العلاج أيضا.



للتواصل مع الحالة، رقم هاتف: 01026114680.