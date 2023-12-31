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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

تواصل جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 والتي سوف تنتهي في نهاية شهر يناير 2024، حيث يبحث عدد من الطلاب عن خطوات حصول النتيجة خاصة بعد ما أعلنت عدد من الكليات من انتهاء النتائج يوم بيوم.
 

موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 

أكد عدد من عمداء كليات جامعة عين شمس، انه سوف يتم اعلان النتيجة في بداية شهر فبراير 2024.
 

ويمكن لجميع الطلاب بكافة الكليات  دخول جميع الطلاب علي نظام الجامعي ums والتأكد من سداد المصروفات الدراسية المستحقة لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن ظهورها.

وأعلنت جامعة عين شمس أن نتائج جميع الكليات تظهر عبر نظام الـ UMS:

https://ums.asu.edu.eg/

كما أكدت الجامعة على ضرورة سداد الطالب لرسوم المصروفات الدراسية لعدم حجب نتيجته.

خطوات دفع المصروفات الدراسية

والجدير بالذكر، إنه يمكن للطالب دفع المصروفات عن طريق الدخول على موقع الجامعة والتسجيل به، عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي الخاص بالطالب ورقم جلوس الفصل الدراسي الأول، ومن ثم استخراج كود دفع المصروفات الخاص بالطالب.

ومن ثم تحويل مبلغ المصروفات إلى الجامعة عن طريق خدمة فوري أو مصاري أو إيجي باي أو سمارت، بإدخال الكود الخاص بالطالب ثم دفع المصروفات.

ويمكن للطالب التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات على رقم الحساب الخاص بالجامعة، أو استخدام الخدمات الالكترونية الخاصة بالبنوك وإيداع المصروفات من خلاله.

ومن الضروري إنه على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد سواء الالكتروني أو البنكي، أو الاحتفاظ بصورة منه، فسوف يحتاجها الطالب عند استخراج شهادة التخرج في السنة الدراسية الأخيرة له بالجامعة.

وأوضحت إدارة الجامعة أنه على الطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية لظروف خاصة سرعة التوجه الي صندوق التكافل بالجامعة لتقديم الدعم المطلوب.

جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

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