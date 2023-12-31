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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقعات 2024.. نيفين أبو شالة: كهربا هيبقى زي محمد صلاح والدوري للأهلي

الابراج
الابراج

توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، أنه يكون برج الجدي الأكثر حظا في عام 2024، مشيرة إلى أن كوكب الزحل هذا العام في 12 برجا.
 

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العام الجديد.. أكثر وأسوأ الأبراج حظا في 2024

وأضافت نيفين أبو شالة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن برج الجدي عاني كثيرا منذ عام 2008، موضحة أن برج الحمل كوكب المشترى والزهرة في منزله.
وتابعت نيفين أبو شالة خبيرة الأبراج، أن أول 4 أشهر من العام سيكون برج الحمل مرتاح ماديا ثم تعب لمدة شهرين، لافتة إلى أنه لابد من الانتباه من العصبية وعدم اتخاذ القرارات السريعة.
وأشارت خبيرة الفلك، إلى أن مواليد برج الطور، سينتقل من مكان عمل إلى مكان آخر، وعليه الانتباه جيدا، والانتباه إلى الأمور العاطفية جيدا، وهو عام قرار الزواج.
وتابعت أن مواليد برج الجوزاء، مطالب الهدوء وعدم التسرع في اتخاذا قراراته وسنتقل من عمل إلى عمل ولابد من التحكم في أعصابه.

وعن حظوظ اللاعبين، توقعت خبيرة الفلك نيفين أبو شالة، أن  شيكابالا لديه حظوظ جيدة ولكن بشرط أن يتخلى عن الفوضى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لديه حظوظ في غاية القوة وجيده وسيكون مثل محمد صلاح،  وأمام عاشور كان لديه حظوظ جيدة العام الماضي ، الدوري للأهلي وليس للزمالك.


 

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