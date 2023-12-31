مرتديين الأبيض.. مواطنو البرازيل يقدمون الورود لـ"آلهة البحر" في السنة الجديدة.. صور

تحتفل البرازيل، بليلة رأس السنة بشكل جدي، فهناك العديد من التقاليد التي يتبعها بعض مواطنيها للترحيب بالعام الجديد، بدءًا من ارتداء الملابس البيضاء وحتى القفز على الأمواج السبع (إذا كانوا بالقرب من الشاطئ).

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، يلتزم المتدينون وغير المتدينين بارتداء الملابس البيضاء، وهو تقليد يتم تبنيه على نطاق واسع من قبل المصلين الذين يحتفلون بإيمانجا، وهي إلهة تُدعى "ملكة البحر".

بالإضافة إلى ارتداء الملابس البيضاء، فإن أولئك الذين يعبدون إيمانجا يأخذون الزهور إلى البحر في نهاية العام كقرابين للتعبير عن الشكر على العام الذي مضى.

وبالنسبة لأولئك الذين يتبعون ممارسات دينية مختلفة (بما في ذلك العديد من السكان الكاثوليك في البلاد)، أو لا يتبعون أي ممارسات دينية على الإطلاق، فإن ارتداء الملابس البيضاء والذهاب إلى البحر هو لإظهار السلام والوئام في العام المقبل - وليس مرتبطًا بالإلهة.

أما أولئك الذين يختارون تحديد نية محددة للعام المقبل، هناك تقليد موثق يتمثل في ارتداء ألوان معينة "لجذب" أشياء مختلفة.