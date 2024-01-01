بالصور .. أضواء شرم الشيخ تسطع في ليلة رأس السنة

سطعت أضواء مدينة شرم الشيخ احتفالا برأس السنة الميلادية ليلة أمس وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة.



واحتفل السياح في خيام عملاقة بفقرات فنية لفرق غنائية وفرق استعراضية .

بينما خرج آلاف للمناطق السياحية مرتدين ازياء الكريسماس وبابا نويل في سوهو سكوير وخليج نعمة والسوق القديم .



قام اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية مسائية قام خلالها بالمرور علي عدد من الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومنطقة نبق السياحية، وتفقد مظاهر الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس وقدوم عام ميلادي جديد 2024 .

وحرص محافظ جنوب سيناء خلال الجولة التي استمرت منذ مساء أمس حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، علي تهنئة السائحين وجميع الزائرين للمدينة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وقدوم عام جديد.

واثني فودة علي كافة الاستعدادات بالمدينة التي شملت اعمال التجميل والنظافة والإنارة وأشاد فودة بالقطاع السياحي الذي اتم استعداداته لاستقبال الزائرين من كافة الجنسيات.



وتلألأت مدينة شرم الشيخ بالأنوار والإضاءات الجذابة منذ إطلاق أنوار سوهو سكوير أواخر نوفمبر الماضي، ثم باقي الفنادق والطرق والفنادق قبل نهاية العام 2023.

اضواء شرم الشيخ

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