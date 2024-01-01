مراقبة عن كثب.. حقيقة تأثر محطات الطاقة النووية في اليابان بالزلزال الشديد

أعلنت شركة كانساي للطاقة الكهربائية في اليابان، اليوم الاثنين، أنه لا تأثيرات غير اعتيادية في محطات الطاقة النووية في المناطق المتأثرة بالزلزال.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم شركة كانساي للطاقة الكهربائية إنه لا يوجد حاليًا أي خلل في عمل محطات الطاقة النووية التابعة لها، لكن الشركة تراقب الوضع عن كثب.

وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً شديدًا بقوة 7.4 درجة ضرب وسط اليابان، اليوم.

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي، كما تم توجيه السكان بإخلاء منازلهم.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.

وكان زلزال قوي وتسونامي ضرب شمال شرق اليابان في 11 مارس من عام 2011، مما أدى إلى تدمير بلدات وتسبب في انهيارات نووية في فوكوشيما.