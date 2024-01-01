بالحجاب.. هدي الإتربي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة هدي الإتربي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة محتشمة بالحجاب باللون الأبيض لتكشف جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب معظهورها ويكشف جمال انوثتها.





يذكر ان اخر اعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركةسينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري،وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.