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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قالت حماس عن استهداف القوات الأمريكية لزوارق الحوثيين؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهداء اليمن ولبنان الذين ارتقوا في ميادين التضامن والدفاع عن غزَّة والقدس وفلسطين.

وذكرت الحركة في بيان لها صدر منذ قليل أنها بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، تترحّم ، على شهداء أمتنا، الذين ارتقوا في ميادين النصرة والتضامن والدفاع عن شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية العادلة؛ وكان آخرهم قافلة الشهداء العشرة من الإخوة في اليمن الشقيق، والذين استهدفهم قصف أمريكي لزوارقهم في البحر الأحمر. 

أوضحت الحركة الفلسطينية أن هؤلاء الشهداء سقطوا وهم يقومون بواجبهم في منع سفن متجهة للكيان الصهيوني، تعبيراً عن تضامنهم مع أهلنا في قطاع غزَّة، ورفضاً لاستمرار العدوان الصهيوني.

ووفقا لما جاء بنص البيان: "نعبّر عن عميق تقديرنا وتثميننا لكل المشاركات الشجاعة والجريئة، إسناداً ونصرةً لأهلنا في قطاع غزَّة، وتخذيلاً وإشغالاً للعدو الصهيوني، ونترحّم على شهدائهم، ونبارك مشاركتهم شعبَنا نضاله وتضحياته على طريق التحرير والعودة".

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