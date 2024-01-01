فرنسا.. اعتقال 380 شخصًا ليلة رأس السنة الجديدة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، عن اعتقال 380 شخصًا في عموم البلاد، ليلة رأس السنة.

وقال دارمانين في تصريحات صحفية نشرها على حسابها بموقع “إكس” إنه تم في عموم البلاد اعتقال 380 شخصًا ليلة رأس السنة، وإحراق 745 سيارة.

وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة. وقام رجال الشرطة والأمن باعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".

ولفت إلى إصابة حوالي 40 عنصرًا أمنيًا خلال تدخلاتهم ليلة رأس السنة 2023.

وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن في وقت سابق، أنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.