مواجهة هامة لـ ليفربول للحفاظ على صدراة البريميرليج.. مواعيد مباريات اليوم الأثنين

يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين، حيث تقام لقاءات في الدوري الإنجليزي والدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلتقي الاتحاد السكندري مع الداخلية في ملعب برج العرب في الساعة 4:00 عصرًا، بينما يواجه المصري الإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً.

ويمكن متابعة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على قناة beIN Sports 1HD، بينما تُذاع مباراتي الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورتس.