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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد سليمان وعبدالواحد السيد يعقدان جلسة مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم

صدى البلد

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بالنادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص أحمد سليمان على الحديث مع اللاعبين على أهمية استغلال فترة التوقف والاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيعود للمنافسة في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.


وأكد عضو المجلس للاعبين أن الإدارة تعمل على توفير كافة متطلبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل المنافسة على كافة البطولات.


وفي نفس الوقت طالب عبد الواحد السيد من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية، واستغلال فترة توقف الدوري بالشكل الأنسب.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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