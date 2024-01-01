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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ صحة عامة: الدولة نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات خلال 2023

قوائم الانتظار للعمليات
قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ عام 2023، شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي كان من أبرزها المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

وأكد الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في عام 2023، جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين، مضيفا: «لو كانت الأمور بالشكل الطبيعي دون مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لعدد العمليات، كنا هنشوف عدد عمليات كبير جدًا، وتراكم حالات، وكمان قوائم الانتظار بتكون فيها حالات معرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول فى مشكلات صحية أكبر».

وتابع: «مبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر إطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي». 
 

الدكتور شريف حتة الصحة العامة قوائم الانتظار القطاع الصحي المبادرات الصحية

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