قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن العام الجاري سيكون الأخير بالنسبة لـ فولوديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا.

وكتب ريتر، علي منصة “إكس”، تعليقا على خطاب الرئيس الأوكراني بمناسبة العام الجديد: “عام جديد سعيد.. سيكون عام 2024 هو العام الأخير لك كرئيس للدولة الفاشلة المعروفة باسم أوكرانيا”.

في الوقت نفسه، سأل ريتر الرئيس الأوكراني، عما إذا كان هو من كتب خطاب التهنئة بنفسه أو ما إذا كان مساعدوه من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد ساعدوه.

وأضاف: “هذه هي إخفاقاتك وإخفاقاتك فقط”.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإثارة "الغضب" ضد القوات الروسية في عام 2024، وذلك قبل ساعات من تعرض بلاده لهجمات في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد.

وحسب وكالة "فرانس 24"، شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا في الهجمات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم غير مسبوق على مدينة بيلجورود الروسية، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا يوم السبت.

وجاء الهجوم بعد يوم من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ والطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا في واحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بدء الحرب.

وقال مسؤولو المدينة إن الأول من يناير هو يوم حداد في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قُتل 19 شخصًا.